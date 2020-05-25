مباشرة إجراءات الحجر الصحي للعالقين الذين وصلوا الأحد إلى مطار بنينا الدولي قادمين من تونس

بنغازي 25 مايو 2020 (وال)- باشرت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، في تنفيذ إجراءات الرصد والتقصي والحجر الصحي للمواطنين الذين وصلوا إلى بنغازي أمس الأحد.

وذكر المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي – عبر صفحته على فيسبوك – أن المواطنين الذين وصولا أمس الأحد إلى مطار بنينا الدولي، تم استيفاء إجراءاتهم من قبل مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار، تسكينهم بالمواقع المخصصة للحجر الصحي في المدينة. (وال – بنغازي) ف م/ ر ت

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