المسماري: اعتقال القيادي الداعشي الموالي لتركيا السوري محمد الرويضاني المُكنى أبو بكر الرويضاني

طرابلس 25 مايو 2020 (وال)- أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، عن إلقاء القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني.

وقال المسماري – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – إن الرويضاني هو أحد أخطر عناصر داعش في سوريا، وكان قد انتقل إلى ليبيا بواسطة المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام، وقد ألقت وحدات القوات المسلحة القبض عليه في محاور طرابلس وهو يُقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك.

وأضاف المسماري أن هذا دليلا آخر؛ على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة.

في سياق متصل، أعلن المسماري في وقت سابق أن القوات الجوية؛ بدأت في استعادة السيادة الكاملة على عدد من مناطق البلاد.

ونفى اللواء المسماري – خلال مؤتمر صحفي – صحة الأنباء التي تحدثت عن انسحابات نفذها الجيش الوطني، لأن الأمر يتعلق بإعادة تموضع ضمن خطط عسكرية.

وقال المسماري إن القوات المسلحة الليبية، حققت تحولات كبيرة خلال الساعات الـ 72 الماضية، مؤكدًا أن العمليات العسكرية لم تتوقف أبدًا.

وأكد المسماري أن القوات الجوية الليبية تخوض حربًا ضد الإرهاب، قد أسقطت أكثر من 13 طائرة مسيّرة تركية في مختلف أنحاء البلاد.

من جهة أخرى، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأحد، عن وصول دفعة جديدة من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا إلى ليبيا خلال الساعات الماضية، وذلك للمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة بطرابلس إلى جانب مليشيات السراج.

وقال المرصد إن الدفعة الجديدة من “المرتزقة” السوريين ضمت 500 مقاتل، يتبعون فصائل سورية موالية لأنقرة. (وال- طرابلس) ر ت

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