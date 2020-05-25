موقع “فلايت رادار” : رصد هبوط طائرتين عسكريتين تركيتين في مطار مصراتة

ستوكهولم 25 مايو 2020 (وال)- كشف موقع “فلايت رادار”، عن هبوط طائرتين قادمتين من تركيا في مطار مصراتة، على متنهما 300 مرتزق سوري لدعم مليشيات السراج في طرابلس.

وذكر موقع “فلايت رادار” تابعة لشركة سويدية متخصصة في مراقبة حركة الطائرات حول العالم، أن الطائرتين من طراز “لوكهيد سي 130 إي”، وقد رصدتا أثناء تنقلهما من إسطنبول إلى مصراتة.

وبحسب “فلايت رادار”؛ فإن طائرة تابعة لسلاح الجو التركي، تحمل علامة القوات الجوية الكينية، قد غادرت مطار إسطنبول متجهة إلى ليبيا.

وأضاف الموقع، أن الطائرة أجرت رحلات من إسطنبول إلى مصراتة يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأنه تم رصد نحو 6 رحلات بين إسطنبول ومصراتة خلال الأيام الثلاثة الماضية. (وال – ستوكهولم) ر ت

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