العميد خالد المحجوب: نتائج دقيقة على الأرض بفضل تطوير القوات الجوية

طرابلس 25 مايو 2020 (وال)- قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، إن تطوير القدرات الجوية خلال الأيام الماضية؛ كانت له نتائج دقيقة على الأرض.

وأضاف العميد خالد المحجوب – في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية – أن الجيش الليبي الذي يخوض حربًا ضد الإرهاب، استهدف أكثر من تمركز للميليشيات والمرتزقة في محيط مدن : طرابلس، غريان.

وأكد العميد خالد المحجوب أن القوات المسلحة الليبية، نجحت في إلقاء القبض على الكبير من قيادات تنظيم داعش خلال الفترة الماضية.

وأشار العميد خالد المحجوب إلى إسقاط “4” طائرات تركية مسيّرة من نوع “العنقاء”، موضحًا أنه تم إسقاط نحو 94 “درون” تركية خلال الفترة الماضية.

وأوضح العميد خالد المحجوب أن تركيا تُواصل تسيير الرحلات الجوية؛ لأجل نقل المرتزقة إلى ليبيا بغرض دعم الميليشيات الموالية لفايز السراج. (وال- طرابلس) ر ت

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