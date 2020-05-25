السيسي يُجدد رفضه للتدخل الخارجي في الأزمة الليبية

القاهرة 25 مايو 2020 (وال)- جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، رفضه تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة الليبية، مؤكدًا حتمية تكاثف جهود المجتمع الدولي لدعم المساعي الأممية، وتنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية الليبية.

هذا وجاءت تصريحات السيسي – خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال المتحدث الرئاسي المصري إن الاتصال الهاتفي، تناول التطورات الأخيرة في القضية الليبية، حيث تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، والذي لم يزد القضية إلا تعقيدًا، ولا يُحقق سوى المنفعة الذاتية على حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة، مما يُهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي الليبي بأسرها امتدادًا لأوروبا.

وأضاف المتحدث أن الاتصال شدّد على حتمية تكاثف جهود المجتمع الدولي، من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة، وكذلك تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية الليبية. (وال- القاهرة) ر ت

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