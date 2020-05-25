كمامة برشلونة.. سعرها 18 يورو وتصلح للاستخدام 40 مرة

الكمامات التي طُرحت للبيع اليوم الإثنين، تتألف من 16 تصميما مختلفا، وتحمل شعار برشلونة وألوانه.

ويبلغ سعر الكمامة الواحدة 18 يورو، وتصلح للاستعمال 40 مرة بعد تعقيمها.

ووفّر برشلونة 3 مقاسات مختلفة للكمامات، للرضع ما بين 3 و6 سنوات، وللأطفال ما بين 7 و12 عاما، وللبالغين.

ويجب أن تُغسَل الكمامة على درجة حرارة 60، وأن تجف بشكل طبيعي دون اللجوء إلى مجفف، فيما يتم كيها بحد أقصى لمدة 14 ثانية.

ويستعد برشلونة لاستئناف الدوري الإسباني في منتصف يونيو المقبل، إذ يتصدر المسابقة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارده ريال مدريد.

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