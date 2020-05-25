مفاجأة سوق الانتقالات؟.. موندو ديبورتيفو: أرسنال يستهدف كوتينيو

صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية فجرت مفاجأة كبرى بعدما أشارت إلى استهداف نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من نادي برشلونة الإسباني.

بداية أخبار ربط اسم كوتينيو بـ أرسنال كانت من الصحف الفرنسية وتحديدا من صحيفة le10sport الفرنسية، قبل أن تؤكد موندو ديبورتيفو الأخبار.

كوتينيو الذي يلعب معارا مع بايرن ميونيخ الألماني، لن يستمر في صفوف الفريق بعد نهاية الإعارة وسيعود لـ برشلونة، والأخير سيبحث عن بيع اللاعب، وفقا للتقرير الإسباني.

أرسنال قرر بالفعل فتح المفاوضات مع وكيل كوتينيو، على أن يتولى هذا الملف راؤول سانليهي مدير الكرة في النادي اللندني حاليا ومدير برشلونة السابق، وفقا لـ موندو ديبورتيفو.

موقف برشلونة أصبح واضحا ولا يرغب في استمرار كوتينيو بعد عودته من الإعارة، ويأمل في الحصول على 80 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

لكن في الوقت ذاته، لا تُستبعد فكرة رحيل كوتينيو من برشلونة إلى أرسنال على سبيل الإعارة من جديد مع أحقية الشراء.

كوتينيو صاحب الـ 27 عاما لاعب ليفربول الأسبق يعد من الأهداف الرئيسية للإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك كوتينيو في 32 مباراة هذا الموسم مع بايرن ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 8.

مع برشلونة، لعب فيليب 76 مباراة ونجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة 11.

وتألق كوتينيو بقميص ليفربول في الفترة ما بين 2013 وحتى 2018.

وظهر كوتينيو في 201 مباراة مع الريدز، ونجح في تسجيل 54 هدفا وصناعة 45.

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