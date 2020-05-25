البريطانيون يتحدون الإغلاق ويخرجون إلى الشواطئ في عطلة نهاية الأسبوع

تجمع المئات من البريطانيين على الشواطئ في بورنموث وساوث إند، خلال عطلة نهاية الأسبوع والراحة البنكية الإثنين، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وقالت صحيفة “إيفيننج ستاندارد” البريطانية، إن ساحل البحر في منطقة دورسيت تجمع فيها ظهر اليوم المئات بعد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيف الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة، أن الصور على الشواطئ تظهر بعض العائلات التي لم تطبق قواعد التباعد الاجتماعي وهو ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية أيضا.

وامتلأت الشواطئ في منطقة ساوث إند بمقاطعة إسيكس بالعديد من البريطانيين بسبب الحرارة المرتفعة بعد ظهيرة اليوم.

جاء ذلك بينما توقع خبراء الأرصاد اليوم، ارتفاع درجة الحرارة غدا، لتصل إلى 26 درجة. وقال مكتب الأرصاد، إن إرتفاع درجة الحرارة سيستمر بعد ظهر اليوم، بالإضافة لارتفاع درجة الحرارة في المناطق البعيدة عن ساحل البحر.

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