تقرير سري للأمم المتحدة يكشف ما تخطط له تركيا وقطر في ليبيا بمساعدة الإخوان

بنغازي-العنوان

كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن وجود مخططات لتركيا وقطر في ليبيا تتمثل في السيطرة على الثروات النفطية في ليبيا إضافة إلى تحويل ليبيا على قاعدة لانطلاق العناصر المتطرفة إلى دول الجوار العربي والأوروبي والأفريقي.

واتهم التقرير قيام تركيا بالتخطيط لوضع يدها على صناعة النفط والغاز الليبية بمساعدة عناصر قيادية في تنظيم جماعة الإخوان ومسؤولة في حكومة الوفاق.

وأفاد التقرير، أن تركيا أرسلت سفنا حربية الى السواحل الغربية الليبية بالإضافة الى سفينة واحدة للتنقيب عن النفط والغاز تعمل قرب حقل البوري البحري لإنتاج النفط.

وفي سياق آخر، اتهم التقرير السري للأمم المتحدة تركيا بنقل عناصر داعش من شمال سوريا إلى طرابلس عبر مطار غازي عنتاب التركي، كما تحدث عن نفوذ متزايد لضباط المخابرات التركية والقطرية في طرابلس بمساعدة المجموعات المسلحة في مصراتة.

التقرير اتهم قطر كذلك بدفع أموال للخزانة التركية مقابل قيام المخابرات التركية بتجهيز ليبيا لتكون منطلق لعمليات إرهابية تستهدف تونس والجزائر ومصر.