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فرنسا تسجل 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

سجلت فرنسا 90 حالة وفاة جديدة ب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الإثنين، لترتفع حصيلة ال وفيات إلى 28457 حالة، إلا أن السلطات لم تقدم تحديثا لل وفيات في دور رعاية المسنين لليوم الخامس.
وأفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن عدد حالات نقل المرضى إلى المستشفيات استمر في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي، بعد زيادته أول أمس الأحد.
وأوضحت الوكالة، أنه تم تسجيل 358 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 219795، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع بمقدار 387 حالة إلى 16798.
وأضافت، أن عدد مرضى الرعاية المركزة تراجع إلى 1609 مرضى، بعد خروج 46 مريضا من الرعاية المركزة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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