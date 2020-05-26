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جونسون: إعادة فتح جميع متاجر المملكة المتحدة غير الأساسية اعتبارا من منتصف الشهر المقبل

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، أن المملكة المتحدة ستسمح لكل متاجر التجزئة للسلع غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 15 يونيو المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
ويأتي ذلك في إطار خطط بريطانيا لتخفيف القيود التي فرضتها البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا ، بما في ذلك السماح بعودة تدريبات فرق كرة القدم ضمن ضوابط صارمة.
وتأتي بريطانيا في المرتبة الخامسة من حيث الإصابات بكورونا (261,184) والوفيات (36,914) على مستوى العالم، بحسب موقع وورلد ميتر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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