اليابان تؤجل الموافقة على عقار أفيجان لعلاج كورونا

ذكرت وكالة الأنباء اليابان ية (كيودو) اليوم، الثلاثاء، أن طوكيو أرجأت الموافقة على استخدام عقار ” أفيجان ” المضاد للأنفلونزا لعلاج فيروس كورونا .

وأضافت الوكالة، أن سبب الإرجاء يعود إلى أن التجارب السريرية لم تثبت فعالية كافية لذلك العقار.

وكانت الحكومة اليابان ية تعتزم الموافقة على استخدام ذلك العقار في مايو الجاري.

وستتواصل التجارب السريرية على العقار في شهر يونيو المقبل في عدة منشآت طبية.

كانت السلطات اليابان ية قد أعلنت في فبراير، أنها تدرس استخدام ذلك العقار المضاد للأنفلونزا لعلاج المرضى المصابين ب فيروس كورونا إذا ثبت أنه فعال. وحتى مساء الإثنين، سجلت اليابان 16581 إصابة ب فيروس كورونا ، و830 وفاة، حسب موقع وورلد ميترز.

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