خفر السواحل الليبي يحبط محاولات للهجرة الغير شرعية

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وفق وكالة «رويترز» إن خفر السواحل الليبي أحبط محاولة قرابة 400 مهاجر عبور البحر المتوسط إلى أوروبا مستقلين خمسة قوارب خلال اليومين الماضيين على الرغم من إغلاق الحدود الدولية الليبية بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 317 مهاجرًا أُعيدوا إلى ليبيا ليل الأحد، وأُعيد أكثر من 70 آخرين في وقت أمس.

وأوضحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، أن شخصين ضمن مستقلي القوارب ربما غرقا.

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