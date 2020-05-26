اخبار

أسماء النواب الذين طالبوا بقبول مبادرة عقيلة صالح دون محاولة تفريغها

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

عبر 11 نائبا بمجلس النواب في طبرق عن دعمهم مبادرة رئيس المجلس عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية، معتبرين أنها «تحمل كحزمة واحدة في بنودها الحلول الجذرية للأزمة الليبية» داعين «الجميع إلى قبول المبادرة دون الالتفاف أو محاولة تفريغها من فلسفتها.

وضمت قائمة النواب الموقعين على البيان كلا من عصام الجهاني، وزياد ادغيم، وعيسى العريبي، وإدريس المغربي، وسعد البدري، والمنتصر الحاسي. كما شمل الموقعون يوسف العقوري، وعبدالمنعم العرفي، وعبدالمطلب البرعصي، وحمد البنداق العبيدي، وفرج الصفتي الشلوي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك