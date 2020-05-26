أسماء النواب الذين طالبوا بقبول مبادرة عقيلة صالح دون محاولة تفريغها

ايوان ليبيا – وكالات :

عبر 11 نائبا بمجلس النواب في طبرق عن دعمهم مبادرة رئيس المجلس عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية، معتبرين أنها «تحمل كحزمة واحدة في بنودها الحلول الجذرية للأزمة الليبية» داعين «الجميع إلى قبول المبادرة دون الالتفاف أو محاولة تفريغها من فلسفتها.

وضمت قائمة النواب الموقعين على البيان كلا من عصام الجهاني، وزياد ادغيم، وعيسى العريبي، وإدريس المغربي، وسعد البدري، والمنتصر الحاسي. كما شمل الموقعون يوسف العقوري، وعبدالمنعم العرفي، وعبدالمطلب البرعصي، وحمد البنداق العبيدي، وفرج الصفتي الشلوي.

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