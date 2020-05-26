عودة أكثر من 1900 ليبي من تونس خلال أسبوع عبر منفذ رأس اجدير

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير البري مختار المنصوري أن عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا مؤخرا عبر منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس خلال الفترة الممتدة ما بين 18-25 مايو الجاري بلغ 1965 مواطنا.

وقال المنصوري إن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا عبر المنفذ خلال أول أيام عيد الفطر بلغ 616 مواطنا بينما دخل في اليوم الثاني 183 مواطنا مؤكدا عن وجود تنسيق مسبق مع الجانب التونسي للتأكد من أن كافة المواطنين لديهم إجراءات تثبت إتمامهم لفترة الحجر الصحي، وتحاليل تثبت خلوهم من فيروس كورونا، قبل دخولهم إلى ليبيا .

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