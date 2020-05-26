الصين تؤكد التزامها بمواصلة دعم الدول الإفريقية

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة “تشانغ جيون” التزام بلاده بمواصلة مساندة أشقائها الأفارقة بقوة.

جاء ذلك في خطابات إلى المراقب الدائم للاتحاد الإفريقي بالأمم المتحدة، والمندوب الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة (الرئيسة الدورية للاتحاد الإفريقي)، والمندوبين الدائمين للدول الإفريقية الأخرى لدى الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، المعروفة حاليا باسم الاتحاد الإفريقي.

وقال جيون –وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- “ستواصل الصين الوقوف بقوة إلى جانب أشقائها وشقيقاتها الأفارقة، وأنه عبر الجهود المشتركة بين الصين وإفريقيا، سننتصر في النهاية على فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)”.

وأضاف جيون ” الصين فخورة بالفعل بالتقدم الذي حققته إفريقيا وممتنة بشدة للدعم القيم الذي وفره الأصدقاء الأفارقة”، مشيرا إلى أن تفشي كوفيد-19 يمثل تحديا غير مسبوق لجميع الدول في العالم، وأن الصين تثمن التعاطف والاهتمام والدعم من جانب الدول الإفريقية.

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