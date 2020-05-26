مقتل 4 أشخاص جراء هبوط حاد لمروحية في روسيا

لقي أربعة أشخاص حتفهم أثناء هبوط حاد لمروحية من طراز “مي-8″، في مطار أوجولنيه كوبي في تشوكوتكا أقصى شمال شرق روسيا .

ونقل موقع ” روسيا اليوم” اليوم الثلاثاء عن مصدر في الحكومة الإقليمية القول: “لقي أربعة أشخاص حتفهم. وتدل المعطيات الأولية على أن سبب الحادث كان عطلا فنيا”.

وكشف سيرجي سافتشينكو رئيس منطقة أنادير في تشوكوتكا أن الحادث وقع “خلال اختبار المروحية بعد عملية إصلاح وصيانة”.

وأضاف أن النيران اشتعلت في الطائرة بعد سقوطها، مشيرا إلى أن “جميع القتلى من العسكريين”.

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