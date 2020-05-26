الحكومة الألمانية تعتزم إلغاء التحذير من السفر بالنسبة لـ31 دولة

تعتزم الحكومة الألمانية إلغاء تحذيرها من السفر السياحي لأنحاء العالم، اعتبارا من 15 يونيو المقبل بالنسبة لـ31 دولة أوروبية، إذا سمحت التطورات المقبلة لجائحة كورونا بذلك.

وبجانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعتزم ألمانيا إلغاء التحذير من السفر بالنسبة لبريطانيا وأربع دول من منطقة الانتقال الحر “شينجن” من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي: أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.

وجاء ذلك في مسودة بعنوان “معايير لإتاحة السياحة الداخلية الأوروبية”، اليوم الثلاثاء، والمحتمل أن يُقرها مجلس الوزراء الألماني غدا الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الألمانية أصدرت تحذيرا من السفر السياحي لكافة أنحاء العالم في 17 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا ، وهي خطوة غير مسبوقة، حيث كان يقتصر التحذير من السفر على المناطق الحربية مثل أفغانسان وسورية. ونفذت ألمانيا حملة غير مسبوقة لإعادة أكثر من 240 ألف من مواطنيها العالقين في الخارج بسبب توقف حركة الطيران والسفن خلال الأسابيع الماضية.

ومن المفترض أن يكون إلغاء التحذير من السفر قبيل فترة العطلات إشارة لبدء العطلات الصيفية السياحية العابرة للحدود في أوروبا. وجاء في المسودة التي صاغتها وزارة الخارجية الألمانية أنها استرشدت بفكرة أن “إعادة إحياء السياحة ضروري سواء للمسافرين أو لاقتصاد السفر الألماني أو للاستقرار الاقتصادي في بلدان المقصد”. وتنص المسودة على أن يحل محل التحذير من السفر إرشادات سفر مستقلة، والتي تُظهر المخاطر في كل دولة على حدة. ولضمان أفضل حماية ممكنة للسائحين من الإصابة بعدوى كورونا ، تعتزم الحكومة الألمانية العمل من أجل وضع سلسلة من المعايير المشتركة في الاتحاد الأوروبي، حيث تقترح من بين عدة أمور تبني الدول الأعضاء لمعيار الحد الأقصى للإصابات الجديدة، الذي لا ينبغي أن يتجاوز 50 إصابة لكل مئة ألف نسمة على مدار أسبوع. ويؤدي تجاوز هذا الحد في ألمانيا إلى إعادة تطبيق إجراءات مكافحة كورونا التي تم إلغاؤها.

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