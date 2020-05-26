ميرك الأمريكية للأدوية تنضم إلى سباق تطوير لقاحات لفيروس كورونا

أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية ميرك، اليوم الثلاثاء، إبرام اتفاق استحواذ واتفاقيتي تعاون تتيح لها المشاركة في سباق تطوير لقاح وأدوية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت ميرك، إنها وافقت على شراء شركة تيميس الخاصة الموجودة في النمسا، والتي تركز على تطوير ال لقاح ات والأدوية المعتمدة على تعديل نظام المناعة لعلاج الأمراض المعدية والسرطان.

ووصل ال لقاح الذي تطوره الشركة النمساوية لفيروس كوفيد-19 إلى مرحلة ما قبل التجارب السريرية، حيث من المقرر بدء هذه التجارب في وقت لاحق من العام الحالي.

ووفقا لشروط الصفقة فإن أحد فروع ميرك سيستحوذ على كامل أسهم تيميس المميزة مقابل مبلغ نقدي لم يتم الكشف عنه، وستصبح شركة تيميس فرعا مملوكا بالكامل لشركة ميرك عند إتمام الصفقة.

كانت تيميس قد أعلنت في مارس الماضي، تعاونها مع معهد باستور الأوروبي لأبحاث ال لقاح ات ومركز أبحاث ال لقاح ات في جامعة بيتسبرج لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، ويحظى مشروع تطوير ال لقاح بدعم مالي من تحالف مبتكرات الاستعداد للجائحة. وقالت ميرك، إنها ستشارك في مشروع تطوير لقاح لفيروس سارس-كوفيد-2، الذي بدأت شركة تيميس في الأساس. كما أعلنت ميرك عن تعاون جديد مع مؤسسة الأبحاث العلمية “آي.أيه.في.آي” غير الهادفة للربح لتطوير لقاح آخر لفيروس كورونا المستجد.

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