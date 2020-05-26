لافروف يشدد على ضرورة بدء الحوار في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف، أجرى اتصالا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إذ شددا خلاله على «ضرورة البدء في حوار بناء بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية».

وتناول الطرفان التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا، حيث أكدا أنه «لا حل عسكريا للأزمة الليبية»، حسب بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة الأنباء «سبوتنيك»، اليوم الثلاثاء.

ويوم الخميس الماضي، دعا لافروف ونظيره التركي جاويش أوغلو إلى «الوقف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا»، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بالمشاركة الضرورية للأطراف الليبية.

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