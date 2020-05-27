بمشاركة أولى لـ مرموش.. فولفسبورج يسحق ليفركوزن بنتيجة تاريخية

باير ليفركوزن خسر بنتيجة عريضة وصلت إلى 1-4 على ملعبه باي أرينا، أمام ضيفه فولفسبورج، في الجولة 28 من الدوري الألماني.

المدافع الكرواتي مارين بونجارسيتش سجل هدفين لـ فولفسبورج، كما سجل ماكسيميليان أرنولد، وريناتو شتيفن الهدفين الآخرين. أما هدف ليفركوزن الوحيد فسجله يوليان باومجارتلينجر في نهاية اللقاء.

ليرفع فولفسبورج رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد ليفركوزن عند 53 نقطة في المركز الخامس.

المباراة شهدت مشاركة مصرية، بدخول عمر مرموش بديلا في صفوف فولفسبورج في الدقيقة 76.

مرموش يلعب في الفريق الرديف لـ فولفسبورج، وسجّل مشاركته الأولى على الإطلاق مع الفريق الأول.

ليكمل مرموش المغامرات المصرية في الدوري الألماني، بعد هاني رمزي، ومحمد زيدان، وسمير كمونة، ومحمد عمارة، وياسر رضوان، وأحمد صلاح حسني.

وسجل مرموش –ناشئي وادي دجلة السابق- 9 أهداف بقميص الفريق الرديف قبل توقف النشاط الكروي، وتواجد على مقاعد البدلاء مع الفريق الأول في المباراتين الماضيتين.

ويعد الفوز تاريخي لـ فولفسبورج، لأنه الأكبر في سجل انتصاراته على باير ليفركوزن، بالتساوي مع فوزه 4-1 أيضا موسم 20142015.

بل يتميز هذا الانتصار، بصفته الأكبر تاريخيًا لـ فولفسبورج على أرض ليفركوزن في مختلف البطولات.

الشوط الأول شهد خطورة أكبر من فولفسبورج الذي ترجم نشاطه بهدف التقدم عن طريق رأسية بونجراسيتش في الدقيقة 43 بعد عرضية أرنولد.

أرنولد عاد بنفسه وسجل الهدف الثاني لفريق من ركلة حرة مباشرة أرضية اصطدمت بالحائط البشري وسكنت شباك ليفركوزن في الدقيقة 64.

ثم أضاف القصير شتيفن هدفا ثالثا سريعا بضربة رأسية جديدة في الدقيقة 68 بعد عرضية جواو فيكتور.

سيل الرأسيات تواصل، فأضاف المدافع بونجراسيتش هدفه الشخصي الثاني بضربة رأسية جديدة ومن صناعة أرنولد نجم المباراة.

بعد الهدف الرابع مباشرةً، دخل مرموش بديلا في صفوف فولفسبورج بالدقيقة 76، بدلا من شتيفن مسجل الهدف الثالث.

فيما سجل باومجراتلينجر هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة 85 بعد كرة مرتدة من حارس المرمى.

وسنحت الفرصة لـ مرموش حتى يسجل باكورة أهدافه في البوندزليجا بالدقيقة 86، لكن حارس ليفركوزن تصدى لها، وأبقى على فارق الأهداف الثلاثة حتى نهاية المواجهة الخاصة للغاية للكرة المصرية.

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