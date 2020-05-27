كوريا الجنوبية.. الحبس 4 أشهر لرجل انتهك العزل المنزلي

أصدرت محكمة ابتدائية في كوريا الجنوبية ، حكما بالسجن 4 أشهر على رجل خالف قواعد العزل الذاتي، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن عليه لسنة كاملة، بحسب موقع «روسيا اليوم».

ويعد هذا أول حكم قضائي في أعقاب تشديد القانون المعني بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقضت المحكمة في ويجونغبو بإقليم كيونغ كي، بحبس الرجل، الذي عرف بكنيته كيم والبالغ 27 عاما، بتهمة انتهاك قانون الوقاية من الأمراض المعدية.

وخرج كيم من مستشفى “سانت ماري” بالمقاطعة مطلع أبريل الماضي، عندما أصيب بالعدوى في المستشفى، فتم تصنيفه ضمن الأشخاص الملزمين بالعزل الذاتي.

وتم اعتقاله بعد أن ترك منزله، بدون استحصال الموافقات المطلوبة في 14 أبريل، قبل يومين على رفع العزل الذاتي. ومن جهتها، عبرت والدة كيم عن نيتها الطعن في الحكم قائلة، إنها “تعترف بخطأ ولدها، غير أنها تعتقد بأن العقوبة مفرطة”.

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