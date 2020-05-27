مجلس الدوما الروسي يرد على تقارير “أفريكوم” حول نقل روسيا مقاتلين إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف، في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية، إن معلومات قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، حول نقل روسيا مقاتلين إلى ليبيا، لا تتوافق مع الواقع.

وأضاف كراسوف “نحن نؤيد إنهاء إراقة الدماء في ليبيا، ونحث جميع أطراف النزاع على الامتناع عن استخدام الأسلحة والجلوس على طاولة المفاوضات”.

واتهمت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، موسكو بأنها نشرت مؤخرًا طائرات مقاتلة عسكرية في ليبيا.

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