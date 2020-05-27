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مجلس الدوما الروسي يرد على تقارير “أفريكوم” حول نقل روسيا مقاتلين إلى ليبيا

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف، في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية، إن معلومات قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، حول نقل روسيا مقاتلين إلى ليبيا، لا تتوافق مع الواقع.

وأضاف كراسوف “نحن نؤيد إنهاء إراقة الدماء في ليبيا، ونحث جميع أطراف النزاع على الامتناع عن استخدام الأسلحة والجلوس على طاولة المفاوضات”.

واتهمت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، موسكو بأنها نشرت مؤخرًا طائرات مقاتلة عسكرية في ليبيا.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • .حتى لو تواجدت طائرات روسية لدعم الجيش الوطنى فهذا مشروع فى اطار محاربة الارهاب بعد نقل مقاتلين من جبهة النصرة الارهابية الى ليبيا وهى عدو مشترك بينما نرى دعم امريكى لجريمة حرب ترتكبها تركيا بنقل اسلحة ومرتزقة ارهابيين من سوريا عبر تركيا من خلال طائرات وسفن مدنية وبادلة موثقة واعترافات لطاقم السفينة اللبنانية نانا امام القضاء الايطالى فالامريكان داعمين لزعيم الارهاب الدولى اردوغان اتفوووووه على الامريكان

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