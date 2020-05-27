ميناء بنغازي يستقبل سفينة شحن محملة بالشعير

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل ميناء بنغازي البحري السفينة “cgm lotus” لنقل الحاويات قادمة من مصر تحمل على متنها بضائع وسلعا مختلفة دون تحديد كمية الحاويات التي على متنها بالاضافة الى السفينة sea meray القادمة من أوكرانيا والتي تحمل على متنها 32 ألفا ونصف طن من مادة الشعير .

وكان الميناء قد استقبل الأيام الماضية السفينة اكوناكا بي التي أفرغت كامل حمولتها من الموز المقدرة بـ 80 ألف صندوق في ميناء بنغازي بعد أن تعذر عليها تفريغ حمولتها في طرابلس لعدم استيعاب ميناء طرابلس المزيد من الحمولات بعدما أفرغت السفينة ذاتها حوالي 2900 طن من فاكهة الموز في ميناء بنغازي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا