موعد إجلاء الليبيين العالقين في السعودية

ايوان ليبيا – وكالات :

صرح الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية إن الشركة ستقوم برحلات لإجلاء العالقين داخل المملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل من مدينة جدة بالاضافة الى تسيير الشركة لرحلات أخرى باتجاه مدينة براغ التشيكية وتونس؛ لاعادة الليبين العالقين هناك.

وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية قد أعلنت في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية عن تسير رحلة يوم في 18 مايو الجاري إلى جمهورية التشيك للعودة بالمواطنين الليبيين العالقين هناك، ورحلة أخرى يوم 19 مايو الجاري إلى العاصمة الأوكرانية كييف للعودة بالعالقين.

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