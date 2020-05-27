المسماري: جاهزون للتصدي للتدخل التركي المتزايد في ليبيا

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، أن التدخل التركي أصبح أكبر ويمثل تصعيدا خطيرا، وقال نحن جاهزون للتصدي لهذا التدخل.

وقال المسماري إن العناصر الإرهابية تنشط في طرابلس بحسب الفيديو والأدلة، مضيفا أن الميليشيات تستخدم الأسر كدروع بشرية في محور عين زارة جنوب طرابلس.

وتابع أن أسراب من الطائرات التركية المسيرة تصل إلى مصراتة، موضحا أن الخسائر التي لحقت بالميليشيات دفعت الآلة الإعلامية التركية والإعلام الموالي للميليشيات إلى إطلاق الشائعات.

ونفى المسماري ” نفيا تاما استلام طائرات مقاتلة جديدة، وقال إن جميع الطائرات المستخدمة منذ انطلاق عملية الكرامة هي طائرات تم إصلاحها من قبل المهندسين والفنيين بالقوات المسلحة الليبية.

وأوضح أن محاور طرابلس تشهد عمليات عسكرية متواصلة، وأن هناك اشتباكات قوية في محوري الكازيرما والمطار بطرابلس.

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