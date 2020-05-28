زوكربيرج ردا على ترامب: الرقابة الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي ليست الرد الصائب

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك تعليقا على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي، إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون “الرد الصائب” من قبل الحكومة.

كان ترامب قد هدد أمس الأربعاء بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها بعد يوم من إضافة شركة تويتر تحذيرا لبعض تغريداته لحث المتابعين على تحري مصداقية هذه التغريدات.

وقال زوكربيرج في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس “لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة، لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب”.

وعرضت فوكس نيوز مقطعا قصيرا للمقابلة، وقالت إنها ستذيعها بالكامل اليوم الخميس.

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