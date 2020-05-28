فرض حظر تجول تام في تراغن

ايوان ليبيا – وكالات :

قررت غرفة الطوارئ والرصد والاستجابة السريعة ببلدية تراغن فرض حظر تجول تام في حدود البلدية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل، إضافة إلى منع الدخول إليها.

ودعا الأمر عميد المجلس البلدي سبها، الشاوش عبدالسلام، إلى إعلان حالة الحجر الصحي العام في المدينة، وبدء إجراءات الإغلاق العام بالمدينة، وذلك بعد مشاورات مع وزارة الصحة وجميع القطاعات والجهات المختصة، إلى جانب توصيات مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمنطقة الجنوبية، وما عرضه من معلومات حول دقة الأوضاع المتعلقة بانتشار الوباء في سبها.

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