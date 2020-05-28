جسر سري للمساعدات العسكرية التركية إلى ليبيا

ايوان ليبيا – أوج :

توقعت صحيفة “أوراسيا ديلي” احتدام المعارك على الساحة الليبية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، بعد وصول شاحنات مجنحة تركية إلى ليبيا بطريقة سرية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بعنوان “تركيا مدت جسرا.. شاحنات مجنحة أوصلت شحنات سرية إلى ليبيا، نقلتهRT الروسية، إن تركيا نظمت جسرا جويا إلى ليبيا، وفي الأيام الأخيرة، تم رصد رحلات جوية منتظمة لطائرات النقل العسكرية التركية C-130 (هرقل).

وذكرت أن هذه الطائرات تنقل معدات عسكرية ومرتزقة سوريين إلى ليبيا، كما هبطت في مطار مدينة مصراتة الليبية، التي أصبحت نقطة الاستقبال الرئيسية لشحنات الأسلحة من تركيا، طائرة نقل من طراز Q-17 Globemaster III تابعة لقطر.

وأكد الخبير العسكري يوري ليامين، بناءً على البيانات المنشورة، في بوابة “الأسلحة الروسية”، أن طائرات النقل حلقت في وضعية إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال، وتنكرت بهيئة رحلات جوية تابعة للقوات الجوية التركية، وقد بات معروفا، أن تركيا نشرت في مدينة مصراتة، منظومات MIM-23 هوك الصاروخية المضادة للطائرات.

وأضاف ليامين: “يعتقد بأن طائرتين صينيتين مسيّرتين من طراز Wing Loong II، تابعتين للجيش، أسقطتا بمساعدة القوات التركية ودفاعاتها الجوية، في الأيام الأخيرة”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، جرى تحت إشراف الخبراء الأتراك، في طرابلس، في منطقة مجاورة للمباني السكنية، بناء مدرج للطائرات التركية المسيرة Bayraktar TB2، وهو تجاور خطير يمكن أن يؤدي إلى عواقب محزنة للغاية، ولو أن قوات حفتر حاولت تدمير هذا الموقع، فستصاب مباني المدنيين”.

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