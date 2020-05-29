الخارجية الأمريكية تعلن عن مكافأة 3 ملايين دولار للقبض على محمد رمضان

أعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع ل وزارة الخارجية الأمريكية ، عن مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى تحديد مكان أو تحديد محمد خضر موسى رمضان ، وهو قائد بارز وداعية رئيسي لنظيم داعش الإرهابي.

وُلِد محمد رمضان ، المعروف أيضًا باسم أبو بكر الغريب ، في الأردن ، وهو واحد من أقدم مسئولي الإعلام في خدمة داعش ويشرف على العمليات الإعلامية اليومية للمجموعة، بما في ذلك إدارة المحتوى من شبكة داعش العالمية المنتشرة.

لعب رمضان دورًا رئيسيًا في عمليات الدعاية التي يقوم بها تنظيم داعش لتطرف الأفراد وتجنيدهم وتحريضهم في جميع أنحاء العالم.

كما أشرف على تخطيط وتنسيق وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت التي تضمنت مشاهد وحشية وقاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء.

برنامج المكافآت من أجل العدالة هو أداة فعالة لإنفاذ القانون ويديره خدمة الأمن الدبلوماسي ب وزارة الخارجية الأمريكية ، منذ إنشائه في عام 1984 ، دفع البرنامج ما يزيد عن 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات عملية ساعدت في تقديم الإرهابيين إلى العدالة أو منع أعمال الإرهاب الدولي في جميع أنحاء العالم.

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