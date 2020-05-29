صراع ثلاثي ناري.. المباريات المتبقية من أجل الفوز بلقب الدوري الإيطالي

ويتصدر يوفنتوس الترتيب بـ63 نقطة يليه لاتسيو بـ62 نقطة وخاض كل منهما 26 مباراة.

ويأتي خلفهما إنتر ميلان بـ54 نقطة وله لقاء أقل.

وتوج يوفنتوس باللقب بـ35 مرة مقابل 18 لإنتر ميلان واثنين فقط للاتسيو.

ويطمح يوفنتوس للفوز باللقب السابع له على التوالي فيما يرغب لاتسيو في الظفر به لأول مرة منذ عام 2000.

أما إنتر فلم يظفر باللقب منذ عام 2010.

فما هي المباريات المتبقية لثلاثي المقدمة؟ وما هي اللقاءات التي ستقام على ملعبه وخارجها خاصة أنه لم يتم التأكيد حتى الآن إن كانت المواجهات ستقام في ملاعب محايدة من عدمها؟

يتبقى لليوفي كل من بولونيا وجنوى وليتشي وتورينو وميلان وأتالانتا وساسولو ولاتسيو وأودينيزي وسامبدوريا وكالياري وروما.

سيخوض البيانكونيري ست مباريات على ملعبه ستكون أمام كل من ليتشي وتورينو وأتالانتا ولاتسيو وسامبدوريا وروما.

يتبقى للاتسيو كل من أتالانتا وفيورنتينا وتورينو وميلان وليتشي وساسولو وأودينيزي ويوفنتوس وكالياري وهيلاس فيرونا وبريشيا ونابولي.

المباريات التي ستقام على ملعب لاتسيو ستكون ضد فيورنتينا وميلان وساسولو وكالياري وبريشيا.

يتبقى للنيراتزوري كل من ساسولو وبريشيا وبارما وبولونيا وهيلاس فيرونا وتورينو وسبال وروما وفيورنتينا وجنوى ونابولي وأتالانتا.

سيخوض إنتر على ملعبه مباريات أمام كل من ساسولو وبريشيا وبولونيا وتورينو وفيورنتينا ونابولي.

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