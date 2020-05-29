الاتحاد الأوروبي: قرار الصين بشأن هونج كونج يضر بالثقة المتبادلة معها

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع عبر دائرة تلفزيونية لوزراء خارجية دول التكتل إن حكومات الاتحاد عبرت عن “قلقها العميق” اليوم الجمعة تجاه قانون الأمن الذي ستفرضه الصين على هونج كونج .

وقال بوريل في إشارة للحكم الذاتي في هونج كونج “نعتقد أن هذا يقوض بشدة مبدأ بلد واحد ونظامان”.

وتابع في مؤتمر صحفي “علاقتنا مع الصين تستند إلى الاحترام المتبادل والثقة لكن هذا القرار يضع ذلك موضع شك”.

ووافق البرلمان الصين ي أمس الخميس على قرار المضي قدما في سن تشريع للأمن في هونج كونج التي يخشى ناشطون مدافعون عن الديمقراطية بها ودبلوماسيون والبعض في دوائر الأعمال أن يقوض وضع الحكم الذاتي في المدينة ودورها كمركز مالي عالمي.

وقال بوريل “يضعف هذا القرار الحكم الذاتي ل هونج كونج “. وأصدرت حكومات الاتحاد الأوروبي بيانا في وقت لاحق يعكس تصريحات بوريل ذكر أن القرار “يثير تساؤلات أيضا بشأن التزام الصين بتعهداتها الدولية”. ويأتي بيان الاتحاد الأوروبي في أعقاب تنديد رسمي من بريطانيا، التي سلمت هونج كونج للصين في 1997، في بيان مشترك مع الولايات المتحدة وأستراليا وكندا أمس الخميس.

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