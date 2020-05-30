استعدادا لاستئناف الدوري.. سالزبورج يكتسح بخماسية ويتوج بطلا بكأس النمسا

حامل اللقب استهل استئناف الموسم في النمسا بالتتويج على أرضية ملعب كلاجنفورت ويزرسيي دون حضور جماهير، قبل عودة الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

دومينيك زوبوسزلاي افتتح مهرجان الأهداف بهدف في الدقيقة 19 من ركلة حرة مباشرة، وبعد دقيقتين سجل دومينيك ستومبرجر هدفا بالخطأ في مرماه.

الفريق القابع في الدرجة الثانية انهار في الشوط الثاني، فسجل نوح أوكافور هدف سالزبورج الثالث في الدقيقة 53.

وأضاف أمجاد أماشيرو الهدف الرابع في الدقيقة 65، وأنهى سيكو كويتا الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 80.

اللقب السابع لسالبزبورج في الكأس يأتي خلال آخر 9 مواسم.

مسابقة الدوري توقفت في مارس الماضي، ويتصدر سالزبورج جدول ترتيب المرحلة النهائية بفارق 3 نقاط عن لاسك لينز.

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