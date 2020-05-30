الخارجية السودانية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على الاعتداء الآثم

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، القائم بالأعمال الإثيوبي، للاحتجاج على “توغل ميليشيات إثيوبية مسنودة من الجيش الإثيوبي واعتدائها على المواطنين والقوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين من بينهم أطفال”.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن مدير إدارة دول الجوار بالوزارة نقل للقائم بالأعمال الإثيوبي إدانة ورفض الحكومة السودانية لهذا “الاعتداء الآثم”، الذي يأتي في وقت كانت الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود التي يرأسها من الجانب السوداني وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني السفير عمر مانيس، ومن الجانب الإثيوبي نائب رئيس الوزراء.

طالب مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السودانية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف مثل هذه الاعتداءات، ونبه إلى أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لابد أن يُبني على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كل منهما، وحق شعبيهما في العيش في أمانٍ وسلام واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دون تغول أو اعتداء من أي طرف على الآخر.

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