براءة الرئيس النمساوي وزوجته من انتهاك قانون الحظر لوباء كورونا

أعلنت جهات التحقيق النمسا وية براءة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين من انتهاك قوانين الحظر الخاصة بوباء كورونا .

وقالت مصادر قضائية اليوم السبت، إن الرئيس ألكسندر فان دير بيلين والسيدة الأولى دوريس شميداور الذين تم تحرير محضر ضبط لهما قبل أيام لم ينتهكا حظر التجول الخاص بوباء كورونا حيث اتضح من الناحية القانونية سلامة موقفهما.

وأضافت المصادر أن الرئيس وزوجته عندما ضبطتهما الشرطة النمسا وية كانا فى حديقة المطعم وليسا داخل المطعم ولايوجد ما يمنع قانونا من بقائهما فى الحديقة بعد توقيت إغلاق المطاعم وهو الحادية عشر مساء.

وأشارت المصادر إلى أن محامي النمسا وي.aspx’> الرئيس النمسا وي دفع بذلك استنادا إلى لائحة تشغيل المطاعم التى لم تمنع البقاء فى الحديقة بعد مواعيد الإغلاق لافتا إلى أن القانون يحظر دخول زبائن جدد إلى المطعم بعد مواعيد الحظر.

يذكر أن الشرطة النمسا وية طالبت مالك المطعم بسداد غرامة قدرها 30 ألف يورو وقد عرض النمسا وي.aspx’> الرئيس النمسا وي تحملها.

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