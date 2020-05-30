صحة الموقتة تدعو العناصر الطبية للالتحاق بمركز العزل في سبها

ايوان ليبيا – وكالات :

وجهت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم السبت، نداءً عاجلًا للأطباء وفنيي الرصد والتقصي للالتحاق بمركز العزل السريري الطبي بسبها.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها وجهت نداءً لجميع الأطباء وفنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي للالتحاق فورًا بمركز العزل السريري الطبي بسبها المخصص لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بهدف سد النقص في عدد من التخصصات.

يشار إلى أن الوزارة وجهت، الأربعاء الماضي، نداءً إلى العناصر الطبية والمساعدة للالتحاق فورًا بمركز العزل السريري الطبي بمدينة سبها المخصص لمكافحة الوباء. وخصت الوزارة بالنداء كافة أطباء «الباطني والتخدير والعناية الفائقة» ببلدية سبها وما جاورها للالتحاق فورًا بمركز العزل السريري الطبي بسبها، وذلك بهدف سد النقص في عدد من التخصصات الطبية.

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