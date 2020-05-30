مركزي بنغازي يعلق على مصادرة مالطا شحنة العملة الليبية

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المصرف المركزي في بنغازي، اليوم السبت، إن شحنة العملة التي أُعلن عن مصادرة السلطات المالطية لها أمس الجمعة، «ليست جديدة ومحط متابعة قانونية منذ فترة».

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، مصادرة الحكومة المالطية 1.1 مليار دولار من العملة الليبية وصفتها بـ«المزيفة»، لافتة إلى طباعة شركة «غوزناك، وهي شركة روسية مملوكة للدولة، هذه الأموال، وأمر بها كيان موازٍ غير شرعي» حسب بيان للخارجية.

وأوضح المصرف المركزي تكليف مكتب محاماة متابعة الموضوع مع السلطات المالطية، وقال إن هذه السلطات صادرت النقود ولم تقم بإعادتها لروسيا عندما «عجزت عن مواجهة الحقائق القانونية».

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