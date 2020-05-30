مدير أمن الزاوية يعلن حظر كامل للتجول في المدينة

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر مدير أمن الزاوية، اليوم السبت، تعليماته للمكاتب والأقسام والمراكز والنقاط والوحدة والفرقة الثالثة، بالعمل على تطبيق حظر التجول طوال ساعات اليوم اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم.

ويستثنى من القرار محلات المواد الغذائية والمخابز، ويأتي في ظل تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن الزاوية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطالب البيان المواطنين بالالتزام بمنازلهم حماية لأنفسهم وللآخرين، كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين إلى حين صدور تعليمات أخرى.

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