معلومات جديدة عن إقالة العيساوي

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مصدر مسؤول يعمل في وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة لحكومة الوفاق اليوم السبت إن وزير الاقتصاد علي العيساوي يستعد لإصدار بيان في وقت لاحق اليوم ينفي فيه التصريحات المتداولة عن لسانه والتي تفيد بأن المجلس الرئاسي سيقيله من منصبه بسبب عدم رغبته في التوقيع على عقود قيمتها 30 مليار دولار تحوم حولها شبهات فساد.

وأضاف المصدر الذي يعمل في مكتب الإعلام للوزارة أن العيساوي لم يستلم قرار إقالته التي تابعها بدوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن البيان سيشمل توضيحا حول ملابسات قرار الإقالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا