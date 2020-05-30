رسميا – السماح بالتدريبات الجماعية كاملة العدد في إسبانيا

وتعد تلك هي المرحلة الرابعة من البروتوكول الموضوع، لإعادة النشاط الكروي في إسبانيا يوم 11 يونيو المقبل.

وبذلك ستحصل الفرق على 10 أيام للإعداد بشكل جماعي قبل استئناف بطولة الدوري.

رابطة الدوري الإسباني كانت قد أعلنت استئناف المسابقة يوم 11 يونيو المقبل رسميا على أن تنتهي في 19 يوليو.

وستلعب المباريات تحت إشراف طبي دقيق، إذ سيخضع اللاعبون لتحليل فيروس كورونا قبل 24 ساعة من موعد المباراة، مع قياس درجات حرارتهم قبل دخول ملاعب المباريات مباشرة.

ويتصدر برشلونة ترتيب البطولة بفارق نقطتين عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد وتتبقى 11 جولة في المسابقة.

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