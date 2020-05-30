تقرير: يوفنتوس وروما يتنافسان على ضم بيدرو

وحسب صحيفة “فوتبول إيطاليا”، فإن يوفنتوس يريد ضم بيدرو رودريجيز خلال الصيف المقبل، مستغلين انتهاء تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري.

وسيكون يوفنتوس في منافسة مع روما لضم اللاعب الإسباني، إذ يرغب نادي العاصمة الإيطالية في ضمه أيضا.

بيدرو انضم إلى تشيلسي عام 2015 قادما من برشلونة، ليحقق معهم ألقاب الدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة رفقة تشيلسي. سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

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