وفاة الفنان المصري حسن حسني عن عمر ناهز 89 عامًا

القاهرة 30 مايو 2020 (وال)- توفي في العاصمة المصرية القاهرة، الفنان حسن حسني عن عمر ناهز 89 عامًا.

هذا وتوفي الفنان المصري في مستشفى دار الفؤاد، إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

والجدير بالذكر، إن الفنان حسن حسني، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، حيث شارك في مسلسل “سلطانة المعز” مع غادة عبد الرازق، ومسلسل “أبو جبل” مع النجم مصطفى شعبان.

كما شارك الراحل في فيلم “خيال مآتة”، من بطولة النجم أحمد حلمي، والنجوم منّة شلبي وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، إلى جانب العديد من الأعمال المسرحية. (وال- القاهرة) ر ع/ ر ت

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