إصابات كورونا تواصل الانخفاض في الجزائر لليوم الخامس على التوالي

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الجزائر ، الانخفاض لليوم الخامس على التوالي، بالتوازي مع استقرار عدد الوفيات.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، اليوم السبت، تسجيل 133 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 9267 موزعة عبر كل مدن البلاد.

وكشف فورار عن تسجيل 8 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 646 حالة.

كما أشار فورار إلى تعافي 127 مريضا، ليرتقع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5549.

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