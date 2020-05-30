اللقب الثامن يقترب.. بايرن يكتسح دسلدورف في ليلة هيمنة ليفاندوفسكي

المباراة أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 29 ويتبقى 5 جولات على النهاية ويقترب البافاريون من اللقب الـ 29.

وصار البافاري أول فريق يحقق 8 انتصارات في الموسم الواحد سجل خلالها الفريق 5 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة ضمن الدوريات الخمس الكبرى.

بينما هز البولندي روبرت ليفاندوفسكي شباك الضيوف لتعرف أهدافه جميع شباك الأندية التي لعب ضدها في الدوري الألماني هذا الموسم.

ليفا رفع رصيده التهديفي إلى 29 هدفا في صدارة هدافي الدوري الألماني وكذلك سباق الحذاء الذهبي متفوقا على الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

كما تعززت قوة الفريق هجوميا إذ سجل لاعبو بايرن 86 هدفا متفوقين على رصيدهم التهديفي لموسم 1973-74 كأكثر فريق تسجيلا للأهداف حتى الجولة الـ 29.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق ماتيس يورجنسين بالخطأ في مرماه، وبنيامين بافار وألفونسو ديفيز وثنائية روبرت ليفاندوفسكي.

عرضية من ألفونسو ديفيز إلى توماس مولر الذي هيئ الكرة إلى بنيامين بافار القادم من خلف منطقة الجزاء ليسدد كرة حولها ماتياس يورجنسن في الشباك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

الظهير الفرنسي صاحب أفضل هدف في كأس العالم 2018، سجل هدف التقدم الثاني في الدقيقة 29 برأسية من ركنية نفذها يوشوا كيميتش.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث بطريقة رائعة بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي بايرن داخل منطقة الجزاء.

مولر الذي صنع هدفه السابع لصالح البولندي رفع رصيده إلى 18 مساهمة الموسم الجاري في الدوري الألماني.

5 دقائق على بداية الشوط الثاني وسجل ليفاندوفسكي هدفه الثاني والرابع في اللقاء بعد عرضية من سيرجي جنابري سجلها بهدوء دون رقابة.

واختتم النفاثة الكندية ألفونسو ديفيز التسجيل بهدف خامس في الدقيقة 52 بعدما استغل تخبط دفاع الضيوف.

هدف هو الثاني له في ثلاث مباريات بعدما سجل نفس العدد من الأهداف في 19 مباراة سابقة.

فوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 67 هدفا بفارق 10 نقاط بشكل مؤقت عن بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على بادربورن غدا.

بينما ظل رصيد دوسلدورف 27 نقطة يحتل بها المركز الـ 16.

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