ماركا: ريال مدريد قد لا يضم لاعبين جدد في الصيف

ويعاني ريال مدريد من تأثر أرباحه مثل باقي الأندية مع تفشي فيروس كورونا، وتوقف مبيعات تذاكر المباريات وزيارة متحفه.

وذكرت صحيفة “ماركا” المدريدية أن ريال مدريد قد يبدأ الموسم المقبل بعجز يصل إلى حوالي 150 مليون يورو من الإيرادات، ودفع الوضع مجلس إدارة ريال مدريد إلى التخطيط لصيف دون أي توقيع جديد.

وخير الميرنجي اللاعبين الذين يهتم بهم بين الاستماع إلى عروض أخرى الآن أو الانتظار لمدة عام حتى يكون ريال مدريد قادرا على التعاقد معهم.

ولا يحدث هذا فقط في ريال مدريد، بل مع كل ناد بحاجة إلى إجراء تخفيضات في الميزانية بسبب الوباء.

وكان إيرلينج هالاند وإدواردو كامافينجا أكثر اللاعبين المرتبطين بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، لكنهما ليسا الوحيدين.

وأوقف الوباء تحركات هذين اللاعبين وغيرهما من اللاعبين الذين وضعت إدارة ريال مدريد أعينها عليهم.

والتوقيع مع هؤلاء اللاعبين لن يصبح ممكنا إلا إذا كان النادي قادرا على بيع عدد كبير من لاعبيه.

وهنا تظهر مشكلة جديدة، عدد قليل جدا من الأندية على استعداد لشراء لاعبين الآن، وخاصة أصحاب الدخول المرتفعة في ريال مدريد.

ويمكن أن يبدأ ريال مدريد الموسم الجديد بقائمة تضم 40 لاعبا بسبب هذه المشكلة، بإضافة اللاعبين الذين سيعودون من الإعارة لفريق كاستيا.

ولا تكمن المشكلة الآن في إيجاد أندية جديدة لبعض اللاعبين الصغار سنا، باستثناء إبراهيم دياز الذي لا يرغب في الرحيل، بل إيجاد أندية جديدة للاعبين الأكثر خبرة في قائمة زين الدين زيدان.

وستكون المشكلة أصعب مع جيمس رودريجيز الذي يتقاضى راتبا كبيرا لن يستطيع أتليتكو مدريد الساعي لضمه الوفاء به، وجاريث بيل الذي لا يريد الرحيل، بالإضافة إلى مارسيلو الذي لا يزال يرى نفسه كلاعب رئيسي في تشكيلة زيدان.

وسيفكر ريال مدريد فقط في شراء لاعبين جدد إذا كان بإمكانه تحقيق 150 مليون يورو من مبيعات اللاعبين.

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