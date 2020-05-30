إيران تلغي إحياء ذكرى وفاة الخميني بسبب أزمة كورونا

ألغت إيران إحياء الذكرى السنوية لزعيمها الروحي السابق، آية الله روح الله الخميني ، بسبب جائحة كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ال إيران ية “إرنا” عن المتحدث باسم مكتب مرشد الثورة ال إيران ية على خامنئي اليوم، السبت، إن المراسم لن تقام في ضريح الخميني في طهران بسبب ارتفاع مخاطر الإصابة.

وتحتفل النخبة السياسية بأكملها في البلاد وعشرات الآلاف من ال إيران يين ب ذكرى وفاة الخميني كل عام في الثالث من حزيران/ يونيو.

ويعتبر الخميني القوة الرئيسية وراء الثورة الإسلامية في 1979، عندما تم الإعلان عن نهاية الملكية في إيران في 11 شباط/ فبراير من ذلك العام.

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