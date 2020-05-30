عمدة واشنطن تهاجم ترامب وتصف تصريحاته الأخيرة بشأن المحتجين بـالجسيمة

هاجم عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، تصريحات الرئيس ترامب ، التي هددت بالتعامل مع المحتجين الذين يتظاهرون أمام البيت الأبيض، والذي وصفهم في تغريداته بـ”الكلاب الشريرة” و”أكثر الأسلحة المشئومة” إذا خرقوا سور المبنى.

ويعد الاحتجاج أمام البيت الأبيض أحد الاحتجاجات العديدة في جميع أنحاء البلاد.

ووصفت عمدة واشنطن تصريحات الرئيس ترامب بـ”الجسيمة”، وقالت باوزر في مؤتمر صحفي السبت: “إن الإشارة إلى الكلاب الشريرة ليس تذكيراً خفيفاً للأمريكيين من أصل إفريقي بالعنصريين الذين سمحوا للكلاب بالخروج علي الأبرياء”.

وأشارت العمدة، اأنها كانت مشغولة للغاية في معالجة الأعمال المتعلقة بالاحتجاج لدرجة أنها لم يتم إطلاعها على تحديث فيروسات التاجية في المدينة، والذي عادة ما يكون موضوع إحاطاتها الصحفية اليومية.

وأدت الاحتجاجات في واشنطن إلى إغلاق بسيط للبيت الأبيض. وفي وقت سابق اتهم ترامب باوزر، بعدم السماح لقسم شرطة المدينة بمساعدة الخدمة السرية خلال مظاهرة خارج البيت الأبيض، وأكدت الخدمة السرية فيما بعد أن ضباط شرطة العاصمة كانوا في الاحتجاج. ومن جانبه، وصف حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو (ديمقراطي) الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين بأنها “مثيرة للقلق”، وقال، إنه طلب من المدعي العام للدولة إجراء مراجعة. وفي لقطات فيديو هزت الولايات المتحدة، لفظ جورج فلويد أنفاسه الأخيرة، بعدما تعرض لمعاملة عنيفة من شرطي في ولاية مينيسوتا، رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس. وشهدت ولاية مينيسوتا، ومدن أخرى في الولايات المتحدة، مظاهرات حاشدة، للاحتجاج على عنصرية الشرطة، واضطهاد المواطنين السود.

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