عمدة واشنطن تهاجم ترامب وتصف تصريحاته الأخيرة بشأن المحتجين بـالجسيمة

هاجم عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، تصريحات الرئيس ترامب ، التي هددت بالتعامل مع المحتجين الذين يتظاهرون أمام البيت الأبيض، والذي وصفهم في تغريداته بـ”الكلاب الشريرة” و”أكثر الأسلحة المشئومة” إذا خرقوا سور المبنى.
ويعد الاحتجاج أمام البيت الأبيض أحد الاحتجاجات العديدة في جميع أنحاء البلاد.
ووصفت عمدة واشنطن تصريحات الرئيس ترامب بـ”الجسيمة”، وقالت باوزر في مؤتمر صحفي السبت: “إن الإشارة إلى الكلاب الشريرة ليس تذكيراً خفيفاً للأمريكيين من أصل إفريقي بالعنصريين الذين سمحوا للكلاب بالخروج علي الأبرياء”.
وأشارت العمدة، اأنها كانت مشغولة للغاية في معالجة الأعمال المتعلقة بالاحتجاج لدرجة أنها لم يتم إطلاعها على تحديث فيروسات التاجية في المدينة، والذي عادة ما يكون موضوع إحاطاتها الصحفية اليومية.
وأدت الاحتجاجات في واشنطن إلى إغلاق بسيط للبيت الأبيض. وفي وقت سابق اتهم ترامب باوزر، بعدم السماح لقسم شرطة المدينة بمساعدة الخدمة السرية خلال مظاهرة خارج البيت الأبيض، وأكدت الخدمة السرية فيما بعد أن ضباط شرطة العاصمة كانوا في الاحتجاج. ومن جانبه، وصف حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو (ديمقراطي) الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين بأنها “مثيرة للقلق”، وقال، إنه طلب من المدعي العام للدولة إجراء مراجعة. وفي لقطات فيديو هزت الولايات المتحدة، لفظ جورج فلويد أنفاسه الأخيرة، بعدما تعرض لمعاملة عنيفة من شرطي في ولاية مينيسوتا، رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس. وشهدت ولاية مينيسوتا، ومدن أخرى في الولايات المتحدة، مظاهرات حاشدة، للاحتجاج على عنصرية الشرطة، واضطهاد المواطنين السود.
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