البنتاجون يصدر قرارا بنشر قوات الجيش الأمريكي لمواجهة الاحتجاجات في ولاية مينيسوتا

أصدر البنتاجون أوامر للجيش الأمريكي، بإعداد عدة وحدات شرطة عسكرية أمريكية للتأهب والانتشار في ولاية مينيسوتا ، تزامنا مع استمرارية الاحتجاجات واسعة النطاق في أعقاب مقتل شرطي للمواطن جورج فلويد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إنها وضعت وحدات الجيش في حالة استعداد للاستدعاء تحسبا لطلب حاكم ولاية مينيسوتا لها، وسط اضطرابات أهلية واندلاع المظاهرات بعدة ولايات في أعقاب مقتل فلويد.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون “: “في الوقت الحالي لا يوجد طلب من حاكم مينيسوتا لدعم الحرس الوطني أو قوات إنفاذ القانون بالولاية”.

وجاءت حالة التأهب عقب تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب، الذي طلب فيها حكام الولايات بالحزم تجاه الفوضى.

وقال ترامب: “على الحكام والعمدات التصرف بشدة أكبر، وإلا ستتدخل الحكومة الفيدرالية، وتتخذ الإجراءات اللازمة، التي تشمل القوة العسكرية اللامتناهية والاعتقالات غير المحدودة”. وفي لقطات فيديو هزت الولايات المتحدة، لفظ جورج فلويد أنفاسه الأخيرة، بعدما تعرض لمعاملة عنيفة من شرطي في ولاية مينيسوتا ، رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس. وشهدت ولاية مينيسوتا ، ومدن أخرى في الولايات المتحدة، مظاهرات حاشدة، للاحتجاج على عنصرية الشرطة، واضطهاد المواطنين السود.

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