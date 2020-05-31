ترامب: عبور حدود الولاية للتحريض على العنف هي جريمة فيدرالية

قال الرئيس دونالد ترامب ، إن 80 ٪ من مثيرى الشغب في مينابوليس الليلة الماضية كانوا من خارج الولاية، مشيرًا إلى أنهم يضرون بالشركات (خاصة الشركات الصغيرة الأمريكية الإفريقية)، والمنازل، ومجتمع سكان مينيابولس الجيدين، الذين يعملون بجد ويريدون السلام والمساواة، ويعولون أسرهم.

وأكد ترامب في تغريدة له، أن عبور حدود الولاية للتحريض على العنف هي “جريمة فيدرالية” يجب على حكام الولاية وعمدائها الليبراليين أن يصبحوا أكثر صرامة أو ستتدخل الحكومة الفيدرالية وتفعل ما يجب القيام به، وهذا يشمل استخدام القوة غير المحدودة لجيشنا والعديد من الاعتقالات. شكرا لكم!.

وشدد ترامب بالقول: لا يمكنني الوقوف ومشاهدة هذا يحدث لمدينة أمريكية رائعة مثل مينيابوليس حيث تفتقر تماماً لحسن القيادة. إما أن يقوم عمدة اليسار المتطرف الضعيف جدًا جاكوب فراي بعمله وإخضاع المدينة للسيطرة أو سأرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح…

وتابع ترامب: الشغب سيؤدي إلى إطلاق النار، وهذا هو سبب إطلاق النار على رجل وقتله في مينيابوليس مساء الأربعاء – أو انظروا لما حصل للتو في لويزفيل حيث سقط سبعة أشخاص بالرصاص. لا أريد أن يحدث هذا، وهذا ما تعنيه عبارتي الليلة الماضية، لقد قيلت كحقيقة وليس كبيان….

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