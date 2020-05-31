الولايات المتحدة تفرض حظر التجوال في عدد من المدن الأمريكية لوقف الاحتجاجات

أعلنت الولايات المتحده الأمريكية، فرض حظر التجوال في لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا، ومدن أمريكية أخرى، في محاولة لوقف الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أنحاء البلاد، فيما فُرض حظر تجوّل ليلي في ولاية كنتاكي ولويز فيل.

وشهدت البلاد احتجاجات عنيفة وأعمال شغب عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد ، إثر ما قام به شرطيّ عندما طرحه أرضًا وتثبيته لدقائق عدّة بينما كان يضغط بركبته على رقبته حتّى لفظ أنفاسه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وصف أعمال الشغب التي شهدتها منيابوليس إثر مقتل جورج فلويد ، مأساة خطيرة من صنع لصوص وفوضويين.

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